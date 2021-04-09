Главная » Новости



15:33, 9 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 102-летняя орловчанка сделала прививку от коронавируса. По ее словам, на это ее вдохновил президент страны.



- Места общего пользования вновь начинают вызывать массу вопросов. Почему «общественный свет» обходится дороже «домашнего»?



- Из Золушки - в принцессу. Истории превращения сильных духом.



- Орловскому отряду «ЛизаАлерт» исполнилось шесть лет. Старожилы ждут новобранцев.



- На Орловщине продолжают жечь сухую растительность. Регион находится на пороге пожароопасного сезона.



- Чемоданное настроение. Зверюшки из Детского парка готовятся к переезду.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



