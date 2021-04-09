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15:35, 9 апреля 2021 года В Орловской области прогнозируется вторая волна паводка Губернатор Клычков рассказал о борьбе региона с весенним половодьем в прямом эфире телеканала «Россия 24».





Первые паводковые явления были зарегистрированы в период с 16 по 25 марта. Затем на территории области установилась теплая погода, и началось активное таяние снега, переросшее в подтопление 8 низководных мостов. На данный момент заблокирована водой одна переправа.



Губернатор отметил, что вторая волна будет связана с полным таянием всех снегов, однако рисков она не несет. В данный момент, в области нет заблокированных половодьем территорий, властями организованы подвоз продовольствия и, при необходимости, транспортировка школьников на учебу. При ухудшении ситуации, людей с затопленных территорий эвакуируют в пункты временного размещения.



«Я думаю, этот год у нас пройдет достаточно спокойно, несмотря на обильное выпадение снега», – подчеркнул Клычков.

Глава региона отметил, что в подготовительной работе был учтен опыт паводка двухгодичной давности, когда была подтоплена часть городских территорий.





Артём Ежаков



