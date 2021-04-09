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15:44, 9 апреля 2021 года В Орле прошел конкурс для девушек с ограниченными возможностями здоровья Семь участниц продемонстрировали удивительную силу духа, доброту, волю к жизни и огромное желание быть счастливыми. Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич познакомилась с участницами и поговорила с ними о смысле жизни и счастье.





В Орле прошел конкурс «Золушка», в котором приняли участие девушки с ограниченными возможностями здоровья. Здесь было все, как и положено на конкурсах красоты» - красивые наряды, волнение участниц, последние наставления родителей и друзей.



Семь красавиц, среди которых студентки ОГУ и школьницы старших классов, очень серьезно подготовились к своим выступлениям. Девушкам надо было представить визитную карточку, в которой они рассказали о себе, творческий номер и кулинарный конкурс.



Одна из участниц Анна Комаровская - девушка незрячая, но это не мешает ей путешествовать, вместе с мужем они ведут семейный блог в интернете, дают уроки игры на гитаре, а еще Анна успевает учиться. Она выбрала социальный факультет ОГУ.



Анна Кормановская, участница конкурса «Золушка»: «Прежде всего хочу помогать людям. Скорее всего, это будут люди с ограниченными возможностями здоровья, хочу устроиться на работу».

Проблемы со здоровьем есть у всех участниц, но глядя на сияющие лица, улыбки, открытость миру, перестаешь видеть физические недостатки. И каждой из участниц хочется аплодировать за феноменальные силу воли и духа.



О жизненном пути каждой из участниц можно написать книгу или снять фильм. Конкурс - история о судьбе через тернии, о том, как не упасть духом, не озлобиться, а нести в мир любовь, свет, женственность. В череде заданий нужно было рассказать и о том, как конкурсантки определяют для себя, что такое счастье.



Елизавета Осипова, участница конкурса «Золушка»: «Счастье, это просто жить, понимать, что ты живешь и всё, это самое великое счастье».

Они сражаются с этим миром как могут. Поют, пишут стихи, вышивают, осваивают интернет, получают образование, и чувствуют, внимание и поддержку. Этот конкурс проводится в рамках партийного проекта «Едина страна - доступная среда». Сегодня в ОГУ обучаются более 90 студентов с ограниченными возможностями здоровья.



Елена Сенько, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе ОГУ им. И.С.Тургенева: «У них есть одна очень важная черта, очень сильно сформирована основная ценность человека - это жизнь, поэтому они принимают участие во всех мероприятиях и университет, конечно, создает все условия, чтобы для них это было доступно».

Стойкость этих девушек - это урок нам, здоровым людям. И каждая из них достойна самой дорогой в мире короны.





Эва Стасюлевич



