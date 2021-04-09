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16:06, 9 апреля 2021 года Тиньков объяснил подорожание квартир в орловских новостройках Зампред регионального правительства по развитию инфраструктуры прокомментировал почти двадцатипроцентный рост цен на жилье.





Тинькова сайт областного правительства. «На сегодняшнюю цену повлияло сразу несколько факторов: небольшой банк земли, отведённый под строительство, построенных квартир, в целом, оказалось мало. Часть из них, к слову, выкуплена регионом для решения проблемы с переселением из ветхого и аварийного жилья. Вот и получается, что спрос, вызванный в том числе, реализацией льготных ипотечных программ, преобладает над предложениями, и строительный рынок реагирует ростом цен», – цитирует

Также чиновник рассказал о предпринимаемых мерах. Так, по словам Тинькова, в начале недели состоялся диалог с основными застройщиками. Обсуждали снижение стоимости квадратного метра и участие в перспективных программах Министерства строительства.



Тиньков назвал приоритетными задачами необходимость формирования земельных участков для строительства, скорейшего завершения строительства 13 микрорайона и наращивание числа строительных сил.





Артём Ежаков



