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16:17, 9 апреля 2021 года В Орловской области остается под водой последний низководный мост Недавно паводок освободил переправу в населенном пункте Измайлово.





Таким образом, стихией теперь перекрыт одни низководный мост – в населенном пункте Воротынск Ливенского района. Вокруг подтопленной переправы организован альтернативный маршрут.



По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, паводок в регионе продолжается. Колебание уровня воды в областных водоемах в ближайшие сутки продолжится.



Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС





Артём Ежаков



