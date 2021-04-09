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16:49, 9 апреля 2021 года Орловчанка отдала мошенникам около 850 тыс. рублей Злоумышленники действовали по излюбленной и традиционной для телефонных мошенников схеме – представились «службой безопасности банка» и напугали жертву текущим оформлением кредитов на её имя.





В качестве «противодействия», злоумышленники направили 33-летнюю девушку в банки оформлять кредиты. Там она заняла 843 тысячи рублей и, согласно дальнейшим «инструкциями» лже-банкиров, перевела обналиченные средства на «безопасные счета». Мошенники усыпили бдительность орловчанки тем, что при поступлении денег на счет займы будут аннулированы – они даже выслали ей документы, якобы подтверждающие отсутствие задолженностей.



Обман раскрылся лишь после того, как вошедшие во вкус злоумышленники снова попытались обмануть орловчанку тем же способом, но сходить уже в другие банки.



По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Расследование продолжается – сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Полицейские снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров, таких как 8-800, 8-495, 8-499, и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты и не переводите деньги на «резервные», «запасные» и прочие счета, руководствуясь инструкциями якобы «банковских специалистов» – настоящие никогда не попросят об этом. Любые попытки добычи собеседником персональных данных должны стать поводом завершить разговор и обратиться в службу поддержки банка.





Артём Ежаков



