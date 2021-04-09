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17:07, 9 апреля 2021 года В Орле начали демонтировать цирк на площади Жукова Как нам стало известно из собственных источников, шапито переезжает в Анапу.





Решение о переезде цирка «Триумф» с площади Жукова было принято областным Арбитражным судом 17 ноября 2020 года, после чего в течение 20 дней артисты и животные должны были освободить территорию. Позднее цирку дали отсрочку до 1 апреля, но и к этой дате шапито продолжало стоять на месте. В адрес «Триумфа» даже звучали обвинения в шантаже городской власти животными.



Владимир Негин, заместитель председателя Орловского городского совета народных депутатов: «Наличие животных в цирке – это давление на городскую власть. Мы понимаем, что в случае, если руководство цирка не найдет средств на демонтаж – это снова ляжет на городскую казну».

Почти год цирк простоял без представлений. Часть зверей продали, из-за того, что нечем было их кормить, часть забрали хозяева и уехали в другие регионы. Прошлым летом из-за неуплаты шапито отключили электричество. В ближайшее время на площади Жукова должен начаться ремонт.





Антон Киселёв



