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Главная » Новости

17:26, 9 апреля 2021 года

В деле об обеспечении орловских детей лекарствами произошло первое задержание

Обвинение предъявлено начальнику одного из подразделений областного департамента здравоохранения.


На личном приеме у прокурора и руководителя СК с родителями детей-инвалидов было выяснено, что лекарства вовремя не получают большинство детей. В суд направлено 28 исковых заявлений, а на горячую линию прокуратуры поступило еще 16 обращений от граждан на эту тему. 
 
Уголовное дело по статье о халатности было возбуждено в отношении сотрудницы местного депздрава. На основании исследованной документации, следствие сделало вывод, что деньги на закупку лекарств были выделены, но начальник Управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения несвоевременно провела закупки препаратов, из-за чего в период с января по март 2021 года возникли проблемы с обеспечением детей препаратами – сообщает сайт областного СК.
 
С целью установления причастности к совершению преступления иных должностных лиц, правоохранительные органы продолжат осуществлять координационные и надзорные мероприятия по данному уголовному делу. 
 
Екатерина Псарёва, старший помощник прокурора Орловской области: «На личном контроле прокурора области остаются ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Орловской области по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками Департамента  здравоохранения Орловской области при организации обеспечения детей-инвалидов лекарственными препаратами и лечебным питанием».
 
Во исполнение требований прокуратуры в марте 14 детей с инвалидностью обеспечены специализированным питанием на три месяца, 6 несовершеннолетних уже получили необходимые препараты, рецепты на получение которых находились на отсроченном обеспечении. 
 
Ирина Маленкова, жительница г. Орла: «Мы очень надеемся что это дело и дальше продолжится, его не оставят без внимания. Это важно для всех родителей особенных детей».



Артём Ежаков
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