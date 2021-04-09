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18:12, 9 апреля 2021 года

Как правильно преподнести привлекательность Орловщины?

Сегодня в Орловском краеведческом музее состоялось заседание круглого стола на тему перспектив развития внутреннего и въездного туризма в Орловской области. Это было профессионально-общественное обсуждение в рамках реализации государственной политики в сфере туризма на территории региона.


В обсуждениях приняли участие руководители как государственных туристических комплексов, так и представители туристического бизнеса. Участники круглого стола отметили важность и серьезность комплексного подхода к развитию туристической отрасли. Тем более что область обладает существенным потенциалом в этой сфере.
 
Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Важно предоставить качественный туристический продукт, это не только объекты показа, но и обеспечивающая инфраструктура - такая задача ставится, прежде всего, в рамках нового нацпроекта, который будет разработан летом на федеральном уровне».
 
В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будут выделяться средства из федерального бюджета - как на грантовые поддержки, так и специальным субсидированием. Участники круглого стола отметили, что на сегодня приоритетом развития туристического кластера является продвижение совместных проектов, сертификация продуктов гастрономии, классификация гостиниц, проведение рекламных и маркетинговых мероприятий. Именно о важности последних говорил и директор музея-заповедника Спасское-Лутовиново Сергей Ступин.
 
Сергей Ступин, директор государственного музея-заповедника И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново: «В прошлом году к нам часто приезжали случайные туристы, которые из-за закрытия границ вынуждены были путешествовать по России. Так вот от них мы слышали такие слова: «Как у вас здорово, а мы и не знали». Так вот наша задача превратить это незнание в знание - о том, что в Орловском крае интересно, познавательно и гостеприимно».
 
Очень надеется на перемены и финансовую поддержку и частный туристический бизнес - и в вопросах маркетинговых стратегий, и в привлечении инвестиционных средств.
 
Игорь Савушкин, директор по развитию туристической фирмы: «Мы ожидаем, что после этого круглого стола появится документальная база, которая позволит каждому жителю Орла открыть свой маленький туристический бизнес, чтобы привлекать сюда не только гостей из соседних регионов, но и из мегаполиса Москвы, зарабатывать на этом, и это будет на пользу и местным жителям и экономике Орловской области».
 
Обсудили участники круглого стола вопросы туристических брендов и сохранность памятников, технологию подготовки кадров, а также обратились к правительству области с рекомендациями рассмотреть вопросы создания отдельного органа исполнительной власти субъекта в сфере туризма. Плюс - есть необходимость снижения налоговых ставок для турпредприятий до минимально возможных значений, что позволит обновить туристической инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности региона.



Эва Стасюлевич
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