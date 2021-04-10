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9:32, 10 апреля 2021 года На Орловщине около 200 раз жгли траву и мусор Сумма штрафов достигла 90 тысяч рублей.





Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, орловские пожарные зафиксировали уже 99 случаев горения травы и 97 случаев возгорания мусора. Было составлено 115 протоколов о нарушении правил противопожарной безопасности. В 42 случаях были назначены штрафы общей суммой в 90 тысяч рублей. Спасатели призывают граждан не заниматься палом мусора и травы. В случае обнаружения небольшого возгорания, с учетом собственных возможностей, можно попытаться самостоятельно погасить очаг пламени. В случае непосредственной угрозы людям, животным и строениям, следует сообщить в службы спасения по номерам: 01, 101 или 112.





Артём Ежаков



