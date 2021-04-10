Орловский ЦУР огласил наиболее волнующие жителей вопросы

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12:35, 10 апреля 2021 года
Орловский ЦУР огласил наиболее волнующие жителей вопросыЧаще всего в Центр управления регионом обращались по вопросам социальной защиты, дорожного и дворового ремонта, вывоза мусора и работы транспорта.
Всего в период с 30 марта по 5 апреля в региональный ЦУР поступило 686 обращений, больше половины из которых (374 заявки) касались компетенции органов социальной защиты. Специалисты связывают эту цифру с новыми правилами начисления детских выплат.
Всего за неделю в Центре управления регионом решили 574 вопроса, поступивших от жителей региона. В среднем орловцы ждали отклика на поданную заявку почти по 4 часа – сообщает
региональный информационный портал.
Артём Ежаков