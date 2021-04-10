Орловский ЦУР огласил наиболее волнующие жителей вопросы

Чаще всего в Центр управления регионом обращались по вопросам социальной защиты, дорожного и дворового ремонта, вывоза мусора и работы транспорта.

Всего в период с 30 марта по 5 апреля в региональный ЦУР поступило 686 обращений, больше половины из которых (374 заявки) касались компетенции органов социальной защиты. Специалисты связывают эту цифру с новыми правилами начисления детских выплат.