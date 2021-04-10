Орловцы вложили в долевое строительство 4,3 миллиарда рублей

Эти деньги хранятся на так называемых эскроу-счетах. Это специальные защищенные счета для хранения средств дольщиков.

По состоянию на 1 марта 2021 года, в Орловской области открыто порядка 3 тысяч эскроу-счетов общей суммой в 4,3 миллиарда рублей. К этому моменту, по причине получения дольщиками своих квартир, застройщикам было переведено свыше 2 миллиардов рублей по 931 эскроу-счету.

Деньги с эскроу-счета застройщик получает лишь после сдачи жилья в эксплуатацию. До этого времени он возводит здания за свой счет или с привлечением сторонних средств, к примеру – кредитов. Если подрядчик обанкротиться, деньги полностью вернутся дольщикам. Если же лицензии лишится банк, то вклады граждан застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей. Подобная практика реализуется с лета 2019 года