Мценские росгвардейцы задержали похитителя спиртного

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15:43, 10 апреля 2021 года
Мценские росгвардейцы задержали похитителя спиртногоПредполагается, что алкоголь из супермаркета прикарманил 26-летний местный житель.
Правоохранители отреагировали на сигнал тревожной кнопки из местного магазина. Оказалось, что один из посетителей не заплатил за спиртное и ушел с ним. Обследовав близлежащую территорию, силовики заметили подозреваемого, который при их приближении попытался скрыться, но безуспешно.
После профилактической беседы задержанного мужчину передали полицейским, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Артём Ежаков