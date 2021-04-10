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15:43, 10 апреля 2021 года Мценские росгвардейцы задержали похитителя спиртного Предполагается, что алкоголь из супермаркета прикарманил 26-летний местный житель.





Правоохранители отреагировали на сигнал тревожной кнопки из местного магазина. Оказалось, что один из посетителей не заплатил за спиртное и ушел с ним. Обследовав близлежащую территорию, силовики заметили подозреваемого, который при их приближении попытался скрыться, но безуспешно. После профилактической беседы задержанного мужчину передали полицейским, сообщает пресс-служба Росгвардии.





Артём Ежаков



