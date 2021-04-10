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Главная » Новости

17:15, 10 апреля 2021 года

В Орловской области выросла стоимость продовольственных товаров первой необходимости

Средняя цена увеличилась практически по всем позициям.


Согласно отчету Орелстата, наиболее сильно вырос в цене черный байховый чай. В период с января по март он увеличился в цене на 49,68 рублей. Также значительно выросли в цене: охлажденная и мороженая курица (+12,86 р.); морковь (+11,37 р.); картофель (+6,10%); десяток куриных яиц (+5,82 р.); говядина (+5,15 р.); яблоки (+5,06 р.). 
 
Остальное социальное значимое продовольствие подорожало меньше. С начала года цены уменьшились лишь на сливочное масло (-5,69 р.) и поваренную соль (-22 копейки).

В среднем, с начала года цены на товары и услуги в Орловской области повысились на 2,1%.



Артём Ежаков
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