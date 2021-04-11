В Орловской области выбрали артистов-стипендиатов

В список попали 12 человек.

В этом году с 1 мая получать губернаторскую стипендию будут следующие артисты: Екатерина Автононова, Анастасия Аксиненко, Иван Беликов, Валерия Жилина, Павел Клячин, Владимир Козловский, Антон Ласкин, Елена Симонова, Артем Степанов, Валентин Тюрин, Ольга Федина и Алексей Фомин. Кандидатуры выдвигались художественными советами областных театров.



Для того чтобы претендовать на стипендию, артисту нужно проработать в учреждении искусства не менее двух лет. Также учитываются занятость, конкурсные или фестивальные награды, активная творческая деятельность и наличие положительных отзывов о работе от деятелей театрального искусства.