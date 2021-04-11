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13:10, 11 апреля 2021 года Орловские полицейские установили подозреваемых в краже бензопилы Фигурантами уголовного дела стали двое рецидивистов.





Инцидент произошел в поселке Учебный Орловского района. В краже бензопилы, оцененной в 7 тысяч рублей, полицейские подозревают двоих ранее судимых местных жителей – 1982 и 1987 годов рождения. Предполагается, что фигуранты выпивали вместе с сожителем потерпевшей, а затем, когда их собутыльник уснул, проникли в сарай и забрали бензопилу, которую затем продали. Полицейским удалось найти похищенное имущество. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о краже. На время расследования оба отпущены под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



