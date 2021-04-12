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3:35, 12 апреля 2021 года

Смотрите сегодня прямую трансляцию концерта «Юбилей полёта человека в космос»

Торжественный концерт, который пройдет на Байконуре, покажет телеканал «Россия».


12 апреля в 23:15 телеканал «Россия» покажет прямую трансляцию беспрецедентного концерта «Юбилей полёта человека в космос» с космодрома Байконур. Именно там, где ровно 60 лет назад со старта корабля «Восток-1» начался отсчёт космической эры, впервые в истории пройдёт уникальный концерт-мистерия, посвященный подвигу первого космонавта Земли Юрия Гагарина и триумфу российской науки и техники. 
 
На легендарном Байконуре прозвучит музыка четырех выдающихся композиторов разных поколений. Специально для концерта Эдуард Артемьев и Алексей Рыбников напишут новые аранжировки своих культовых произведений, а молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят новую музыку, посвященную Космосу. Увертюрой концерта станет работа Кузьмы Бодрова в исполнении детского хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижёра Юрия Башмета.
 
Телезрителей всей страны ждёт грандиозный праздник, посвящённый юбилею полёта, изменившего судьбу всего человечества. В торжественном концерте примут участие российские артисты с мировыми именами: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин. Звезды цирка братья Суанбековы представят уникальный аттракцион «Колесо смерти», а канатоходец Максим Кагин совершит впечатляющую прогулку на высоте 45 метров. На сцену выйдут прославленные актеры: Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и другие. Все номера программы объединят вечная мечта человека о Космосе и стремление к бесконечному познанию Вселенной. Ведущие концерта – Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – народный артист СССР Юрий Башмет.
 
Масштабы шоу, созданного по новейшим технологиям, по-настоящему грандиозны: две сцены на расстоянии более 200 метров, съёмки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого концерта со спутников, а также прямое включение с борта МКС. Визуальное оформление создано при участии знаменитой российской студии Sila sveta.
 
Торжественный концерт в честь юбилея полёта человека в космос станет ещё одним масштабным событием телеканала «Россия» после Концерта Победы на Мамаевом кургане 24 июня 2020 года.

Прямую трансляцию концерта «Юбилей полёта человека в космос» покажет телеканал «Россия» сегодня в 23:15.




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