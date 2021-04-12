понедельник 12.04.2021 09:29:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

8:46, 12 апреля 2021 года

Орловские спортсмены поддерживают вакцинацию от коронавируса

В легкоатлетическом манеже работала выездная бригада врачей поликлиники №2. Вакцинацию прошли спортсмены разного возраста. Переболевшие ковидом также готовы вакцинироваться, как только исчезнут антитела.


Ветерану спорта Николаю Кузнецову - 92 года. Говорит: горя болезней не знает. Причина проста – Николай Васильевич всю жизнь в спорте. Бильярд, дартс, лыжи. Сейчас дважды в неделю - занятия физической культурой. К решению сделать прививку подходил избирательно – советовался с детьми. 
 
Чтобы Николай Кузнецов и другие члены большой спортивной семьи Орловского манежа не тратили время на запись и поход в поликлинику, руководство спортивного учреждения организовало для них выездной пункт вакцинации. Сделать это, кстати, может любой работодатель.
 
Дмитрий Шахтохин, генеральный директор БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»: «Мы написали письмо, тут же нам позвонили, спросили, сколько человек должны вакцинироваться, чтобы количество вакцин соответствовало. И в течение недели мы всё порешали».
 
Прервать работу на тренировках ради здоровья – дело нужное. Но общую подготовку к соревнованиям никто не отменял, ведь именно там спортсмены показывают результаты своих трудов. Многие из турниров проходят вне Орловской области. Это заставляет подходить к своему здоровью ещё внимательнее. 
 
Иван Аспидов, тренер по боксу: «Мы - спортсмены, ездим по всем городам. И у нас уже требуют, чтобы мы делали прививки, а то не допускают до соревнований».
 
Лишения, связанные с коронавирусом, познал и наш легкоатлет Алексей Гущин. В мощь болезни не верил, пока не ощутил ее на себе. До последнего надеялся на свой тренированный организм. 
 
Алексей Гущин, легкоатлет: «Были безумные головные боли, которые преследовали меня в течение месяца после отрицательного теста. Была безумная слабость, высокий пульс, который только сейчас мы нормализовали с тренером».
 
После отрицательного теста Алексей Гущин поспешил вернуться в прежний ритм, но организм, истощенный болезнью, был против. По словам Алексея, ему в буквальном смысле пришлось заново учиться ходить и бегать. 
 
Алексей Гущин, легкоатлет: «Я готов сделать прививку, я обязательно ее сделаю. Я не хочу больше испытывать те ощущения, которые я испытывал при болезни ковидом. Но так как я совсем недавно переболел, у меня есть антитела. Как только мне разрешат сделать прививку, я сразу же ее сделаю».
 
Сейчас прививку можно сделать в любом лечебном учреждении Орла. Также работают выездные бригады. Кроме того обсуждается возможность открытия прививочных кабинетов в торговых центрах.



Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.