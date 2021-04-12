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8:46, 12 апреля 2021 года Орловские спортсмены поддерживают вакцинацию от коронавируса В легкоатлетическом манеже работала выездная бригада врачей поликлиники №2. Вакцинацию прошли спортсмены разного возраста. Переболевшие ковидом также готовы вакцинироваться, как только исчезнут антитела.





Ветерану спорта Николаю Кузнецову - 92 года. Говорит: горя болезней не знает. Причина проста – Николай Васильевич всю жизнь в спорте. Бильярд, дартс, лыжи. Сейчас дважды в неделю - занятия физической культурой. К решению сделать прививку подходил избирательно – советовался с детьми. Чтобы Николай Кузнецов и другие члены большой спортивной семьи Орловского манежа не тратили время на запись и поход в поликлинику, руководство спортивного учреждения организовало для них выездной пункт вакцинации. Сделать это, кстати, может любой работодатель. Дмитрий Шахтохин, генеральный директор БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»: «Мы написали письмо, тут же нам позвонили, спросили, сколько человек должны вакцинироваться, чтобы количество вакцин соответствовало. И в течение недели мы всё порешали». Прервать работу на тренировках ради здоровья – дело нужное. Но общую подготовку к соревнованиям никто не отменял, ведь именно там спортсмены показывают результаты своих трудов. Многие из турниров проходят вне Орловской области. Это заставляет подходить к своему здоровью ещё внимательнее. Иван Аспидов, тренер по боксу: «Мы - спортсмены, ездим по всем городам. И у нас уже требуют, чтобы мы делали прививки, а то не допускают до соревнований». Лишения, связанные с коронавирусом, познал и наш легкоатлет Алексей Гущин. В мощь болезни не верил, пока не ощутил ее на себе. До последнего надеялся на свой тренированный организм. Алексей Гущин, легкоатлет: «Были безумные головные боли, которые преследовали меня в течение месяца после отрицательного теста. Была безумная слабость, высокий пульс, который только сейчас мы нормализовали с тренером». После отрицательного теста Алексей Гущин поспешил вернуться в прежний ритм, но организм, истощенный болезнью, был против. По словам Алексея, ему в буквальном смысле пришлось заново учиться ходить и бегать. Алексей Гущин, легкоатлет: «Я готов сделать прививку, я обязательно ее сделаю. Я не хочу больше испытывать те ощущения, которые я испытывал при болезни ковидом. Но так как я совсем недавно переболел, у меня есть антитела. Как только мне разрешат сделать прививку, я сразу же ее сделаю». Сейчас прививку можно сделать в любом лечебном учреждении Орла. Также работают выездные бригады. Кроме того обсуждается возможность открытия прививочных кабинетов в торговых центрах.





Анастасия Дорохова



