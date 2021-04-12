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7:58, 12 апреля 2021 года

Первый всероссийский телемарафон «Мой Космос»

Сегодня, 12 апреля в 09:00 стартует Первый Всероссийский 12-часовой телемарафон, приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея первого полета человека в космос!


Зрители прямого телемоста из большой телевизионной студии ГТРК «Самара» и уникального музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» станут свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения, посвященного вкладу тысяч производственных коллективов и инженерных центров огромной страны в развитие ракетостроения  и покорение космоса.
 
На связь из космической столицы России – г.Самара - выйдут более 25 российских регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства! 

Поехали! 

Смотрим!

12 апреля прямая трансляция:
 
- на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ», 
- на сайте www.tvsamara.ru
- телеканал «Россия-24» /Самара/,
- телеканал «Самара-24»,
- в группе «ВКонтакте» ГТРК «Самара», 
- на Yotube-канале ГТРК «Самара»,
- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК – участников марафона.
 
Ключевые события телемарафона – смотрите во время прямых включений из г. Самара в федеральном эфире телеканала «Россия-24», радио «Маяк» и «Радио России».

Организаторами телемарафона выступают холдинг ВГТРК, Правительство Самарской области и ГТРК «Самара» при поддержке Национального исследовательского университета имени Королева и Союза композиторов России.



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