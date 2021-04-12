Первый всероссийский телемарафон «Мой Космос»

Сегодня, 12 апреля в 09:00 стартует Первый Всероссийский 12-часовой телемарафон, приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея первого полета человека в космос!

Зрители прямого телемоста из большой телевизионной студии ГТРК «Самара» и уникального музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» станут свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения, посвященного вкладу тысяч производственных коллективов и инженерных центров огромной страны в развитие ракетостроения и покорение космоса.

На связь из космической столицы России – г.Самара - выйдут более 25 российских регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства!



Поехали!



Смотрим!



12 апреля прямая трансляция:



- на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ»,

- телеканал «Россия-24» /Самара/,

- телеканал «Самара-24»,

- в группе «ВКонтакте» ГТРК «Самара»,

- на Yotube-канале ГТРК «Самара»,

- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК – участников марафона.

Ключевые события телемарафона – смотрите во время прямых включений из г. Самара в федеральном эфире телеканала «Россия-24», радио «Маяк» и «Радио России».