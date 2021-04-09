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20:24, 9 апреля 2021 года В кинотеатрах Орла продолжается показ фильма «Майор Гром. Чумной доктор» Это история о том, как необычный полицейский из Петербурга борется со злодеем, который угрожает уничтожить едва ли не весь город. Это кино - и боевик, и комедия. Как оценили орловские зрители российскую ленту, снятую при поддержке телеканала «Россия», расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Он не носит форму полицейского, как его коллеги. Вместо нее - обычная одежда и неизменный картуз. Фильм снят по сценарию русского комикса. Только вот главного «супергероя», как это обычно бывает в комиксах, не наделили никакой суперсилой. Его конек - смекалка и логика. Как мантру он не раз повторяет: «Думай, думаааай», и кажется, просчитывает все ходы злодея наперед. Он не носит форму полицейского, как его коллеги. Вместо нее - обычная одежда и неизменный картуз. Фильм снят по сценарию русского комикса. Только вот главного «супергероя», как это обычно бывает в комиксах, не наделили никакой суперсилой. Его конек - смекалка и логика. Как мантру он не раз повторяет: «Думай, думаааай», и кажется, просчитывает все ходы злодея наперед. В роли «тёмных сил» - человек под маской Чумного доктора. «Тюнингованный» костюм от пяток до макушки напичкан взрывчаткой и другими орудиями уничтожения всего живого. Он вершит суд над теми, кто по его мнению, заслуживает наказания: убивает сына олигарха, который на дорогом авто сбил ребенка и откупился от тюрьмы, достается и нечестной на руку владелице банка, и «мусорному королю», отравляющему отходами город. Этакий Робин Гуд пытается пресечь коррупцию и навести порядок. Только вот какой ценой! Игорь, он же Майор Гром, любит работать в одиночку. Однако на борьбу со злом к нему присоединяются напарник. Обаятельный очкарик, немного напоминающий Шурика из Гайдаевских комедий. Ну и какая команда супергероя обойдется без девушки? Любовь Аксёнова играет журналистку. Она тоже ведет охоту на Чумного доктора. Орловские зрители уже оценили фильм, снятый при поддержке телеканала «Россия». Приверженцы комиксов отмечают, что сценаристы прекрасно справились с задачей, в восторге зрители и от спецэффектов и трюков. Узнал ли майор Громов, кто скрывается под маской Чумного доктора? Ответ вы можете узнать во всех кинотеатрах Орла.





Юлия Сабельникова



