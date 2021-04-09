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21:20, 9 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орловской области дети долгое время оставались без лекарств. Сотруднику регионального департамента здравоохранения предъявлено обвинение в халатности.

- 102-летняя орловчанка сделала прививку от коронавируса.

- Годичный антракт закончен. Орловский цирк разбирает купол.

- Из комикса - на большой экран. Первые орловские зрители уже посмотрели «Майора Грома».

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Вести-Орёл



