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12:55, 10 апреля 2021 года В Орле проверят ФСС на предмет нарушения прав ребенка с инвалидностью О факте невыдачи ограниченной в передвижении девочке нужных средств реабилитации на личном приеме у и.о. главы областного СК Виталия Чванова рассказала мать потерпевшей.





Женщина рассказала, что областное отделение Фонда социального страхования так и не предприняло мер по обеспечению её дочери нужными реабилитационными средствами.

По факту обращения, областной СК инициировал доследственную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц и вынесено соответствующее процессуальное решение – сообщает сайт Следственного комитета.





Артём Ежаков



