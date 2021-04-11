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18:37, 10 апреля 2021 года Более сотни вакансий предлагают в Орле и области для выполнения общественных работ В апреле на оплачиваемую общественную работу граждан зовут более тридцати организаций Орловской области - с возможностью дальнейшего трудоустройства на постоянной основе.





В Орле оплачиваемые общественные работы организуют АО «Комфортел», почтовые отделения, завод «Протон-импульс», муниципальная централизованная хозяйственная служба управления культуры.

Швейная фабрика «Шарм» подписала договор со службой занятости на трудоустройство десяти человек учениками швей, Детский парк трудоустроит пятерых контролёров билетов,

Эти работодатели набирают интервьюеров, операторов связи, почтальонов, сортировщиков, подсобных рабочих.подписала договор со службой занятости на трудоустройство десяти человек учениками швей,трудоустроит пятерых контролёров билетов, сообщает управление труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Подсобных рабочих ждут в Болхове - завод полупроводниковых приборов, в Дмитровском районе - пенькозавод, в Колпнянском - АО «Орёл Нобель - Агро», знаменское крестьянско-фермерское хозяйство, администрации сельских поселений Новодеревеньковского, Покровского и Орловского районов.

Должанский детский сад «Сказка» предлагает временное трудоустройство младшего воспитателя, муниципальное предприятие Сосковского района «Парус» предоставило рабочее место слесарю аварийно-восстановительных работ, территориально расположенный в Мценске Орловский техникум агробизнеса и сервиса выделил в рамках оплачиваемых общественных работ вакансии для двух вахтёров, дежурных по общежитию.





Орловское Информбюро



