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11:13, 11 апреля 2021 года Еще 56 орловцев заболели коронавирусом Один человек скончался.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 56 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 095). На лечении – 2 052 человека. Накануне выписано 80 орловцев (всего – 30 525). Пандемию не пережили 518 жителей региона (+1 летальный исход).

Инфографика: Стопкоронавирус.рф







Орловское Информбюро



