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16:33, 11 апреля 2021 года Парк Победы в Орле будет открыт для горожан в августе Об этом в соцсетях сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Андрей Клычков: «Как и обещал, продолжаю отслеживать ход благоустройства Парка Победы в Орле. Это грандиозный проект, масштабный, комбинированный, композиционно и инфраструктурно сложный. Аналогов подобной реконструкции паркового пространства на огромной по площади территории ещё не было на Орловщине». Как пишет глава региона, на объекте трудятся порядка 80 человек, работают более десяти единиц техники. Санитарная очистка сухостоя завершена, все здоровые деревья сохранены, прокладывается тропиночная сеть. Как отмечает губернатор, территория станет мульти. Там найдет место разным категориям посетителей – и любителям спокойного отдыха, и тем, кто ведет активный образ жизни. Сейчас рабочие готовят основания под детскую площадку с оборудованием, зону фуд-корта, баскетбольную, волейбольную и тренажерную площадки. Также ведётся прокладка кабелей, установка опор освещения, устройство лестниц и систем видеонаблюдения. Андрей Клычков: «В целом набран хороший рабочий темп. К августу объект должен быть сдан. Качество и сроки реконструкции буду держать на контроле. Парк Победы это не только ещё один большой современный и комфортный зеленый массив, он должен стать патриотическим символом города, гордостью орловчан, любимым местом досуга, отдыха, прогулок. Очень важно, что в этом году мы приступаем к серьезной реконструкции площади Жукова перед стадионом имени Ленина, на самом стадионе будет заложен новый крытый футбольный манеж. В этом году мы завершаем там многофункциональный спортивный комплекс. Весь комплекс работ по реконструкции Парка Победы, примыкающего к главному стадиону города, площадь Жукова, новый спортивный объект – всё это складывается в универсальную спортивно-досуговую инфраструктуру здорового и экологичного образа жизни, в центр спорта, отдыха и интересного времяпрепровождения». Видео со страницы Андрея Клычкова «ВКонтакте»





Орловское Информбюро



