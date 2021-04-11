Более восьми километров дорог в Болховском районе Орловской области отремонтируют в этом году

На эти цели планируют потратить более 20 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году продолжится ремонт на улицах Болхова и сельских поселений района, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В районном центре защебенят и заасфальтируют часть улиц 8 Марта, 7 Ноября, Фрунзе и Маяковского.

Будут отремонтированы дороги в селах Фатнево, Борилово, Однолуки, Никитском и других населенных пунктах Болховского района.