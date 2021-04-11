Более восьми километров дорог в Болховском районе Орловской области отремонтируют в этом году

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17:15, 11 апреля 2021 года
Более восьми километров дорог в Болховском районе Орловской области отремонтируют в этом годуНа эти цели планируют потратить более 20 миллионов рублей.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году продолжится ремонт на улицах Болхова и сельских поселений района, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В районном центре защебенят и заасфальтируют часть улиц 8 Марта, 7 Ноября, Фрунзе и Маяковского.
Будут отремонтированы дороги в селах Фатнево, Борилово, Однолуки, Никитском и других населенных пунктах Болховского района.
Орловское Информбюро