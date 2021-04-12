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9:44, 12 апреля 2021 года В перевернувшемся под Орлом грузовике пострадал водитель ДТП произошло 10 апреля в 04:30.





Инцидент случился на 308 километре автодороги М-2 «Крым». Находившийся за рулем Renault Midlum 43-летний водитель потерял управление грузовиком, который впоследствии перевернулся. Сам мужчина получил травмы.



За прошедшие выходные на территории орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



