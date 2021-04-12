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10:18, 12 апреля 2021 года В минувшую субботу на Орловщине сгорели 5 строений Вероятной причиной возгораний стало сжигание сухой травы.





Три пожара, повлекшие за собой уничтожение двух дач, одного деревянного нежилого дома и двух хозяйственных построек, произошли в деревнях Кривая Лука, Лебедиха и Чуркино. В результате ЧП никто не пострадал, причины этих возгораний предстоит выяснить специалистам, однако предположительно они были вызваны сжиганием травы – сообщает сайт областного ГУ МЧС.



В воскресенье горели хозпостройки и дачи в Хотынецком, Глазуновском, Мценском и Дмитровском районах, а также в г. Орле. Все пожары обошлись без пострадавших.



Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие выходные выезжали 430 раз, из них 374 выезда на ликвидацию возгораний, 90 процентов из которых горение сухой травы и мусора, 56 на различные происшествия и помощь населению.



Спасатели призывают граждан не заниматься палом мусора и травы. В случае обнаружения небольшого возгорания, с учетом собственных возможностей, можно попытаться самостоятельно погасить очаг пламени. В случае непосредственной угрозы людям, животным и строениям, следует сообщить в службы спасения по номерам: 01, 101 или 112.





Артём Ежаков



