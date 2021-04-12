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10:45, 12 апреля 2021 года В Малоархангельском и Глазуновском районах начали весеннюю посевную кампанию Местные хозяйства уже засеяли 110 га.





Параллельно с посевными работами орловские аграрии продолжают подкармливать озимые зерновые и многолетние травы. Пока что завершено приблизительно по 40% подкормки этих культур.



Также осуществляется закупка минеральных удобрений. Для весенних полевых работ еще предстоит приобрести 33,1 тыс. тонн – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



