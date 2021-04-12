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11:03, 12 апреля 2021 года

В Орле отмечают День космонавтики

Юрий Гагарин стал первым человеком, который увидел планету Земля из космоса. Это произошло Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года.


12 апреля 1961 года произошло событие, изменившее историю человечества, - полет человека вокруг Земли. Юбилейную дату отмечают в России. На Орловщине также проходит множеством мероприятий. 
 
В честь 60-летнего юбилея полета Гагарина в Орле появятся сразу две «звездные аллеи» - молодые деревья посадят на бульваре Космонавтов в Орле и на Кривцовском мемориале в Болховском районе. В библиотеках и школах проходят тематические уроки и викторины, посвященные истории отечественной космонавтики. А во Дворце пионеров, названном в честь Юрия Гагарина, праздновать дату будут в течение месяца – там пройдет множество мероприятий.
 
За эти 60 лет в космосе побывали 600 человек. Есть в звездной истории России и орловская страница - среди тех, кто преодолел притяжение планеты, - наш земляк, Александр Мисуркин, космонавт, летчик-испытатель, Герой России.

Фото: Роскосмос
 



Мария Семак
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