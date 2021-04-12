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11:12, 12 апреля 2021 года Орловчанку подозревают в убийстве сожителя Предполагается, что в ходе скандала 30-летняя женщина ножевым ударом в шею лишила жизни своего 34-летнего сожителя.





Тело мужчины было найдено в его собственной квартире в Советском районе Орла. Правоохранителям удалось оперативно установить подозреваемую – сожительницу убитого. Она призналась следователям, что зарезала жертву ударом в шею.



В данный момент делопроизводство продолжается. Женщину задержали и хотят взять под стражу – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



