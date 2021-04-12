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11:31, 12 апреля 2021 года

В Орле вслух почитают Лескова

15 апреля в библиотеке имени Бунина состоится декламация. Ежегодный конкурс-экспромт чтецов «Читай, Россия!» пройдет в пятый раз.


В Орле в конкурсе «Читай, Россия!» примут участие студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений Орловского института культуры. Для прочтения им предложат фрагменты из прозы писателя-юбиляра 2021 года – Николая Лескова. Для подготовки дадут 10 минут. За это время надо внимательно изучить отрывок, понять его смысл и подумать, как лучше и выразительнее прочитать. 
 
Конкурс проходит ежегодно. Вслух уже читали произведения Чехова, Островского, Шоу.


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Мария Семак
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