Главная » Новости



11:33, 12 апреля 2021 года В Орле рассказали, куда потратят 18,6 миллиарда федеральных денег Именно такой объем госфинансирования предусмотрен для региона в этом году.





По словам главы областного департамента финансов Елены Сапожниковой, озвученным на сегодняшнем аппаратном совещании, выделенные миллиарды пойдут на глобальные стройки и закупки, среди которых: строительство 3 школ и 2 детских садов, детской ливенской поликлиники, ремонт Ливенской ЦРБ и поликлиники в Орле, а также реставрация 5 детских школ искусств.



К прочим объектам, которые будут модернизированы и реконструированы за федеральные деньги, относятся теннисный корт и футбольный манеж в Орле, автодорога «Орел – Ефремов», Красный мост, переправа через реку Сосна и т.д.



Помимо этого, федеральные средства позволят приобрести оборудование для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.



Из 18,6 миллиарда рублей Орловщина уже получила 3 миллиарда. Из этой части средств чуть больше 391 миллиона будут направлены на национальные проекты. Наибольшее финансирование здесь получила «Демография» – 319,3 миллиона рублей, сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



