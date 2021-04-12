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11:33, 12 апреля 2021 года

В Орле рассказали, куда потратят 18,6 миллиарда федеральных денег

Именно такой объем госфинансирования предусмотрен для региона в этом году.


По словам главы областного департамента финансов Елены Сапожниковой, озвученным на сегодняшнем аппаратном совещании, выделенные миллиарды пойдут на глобальные стройки и закупки, среди которых: строительство 3 школ и 2 детских садов, детской ливенской поликлиники, ремонт Ливенской ЦРБ и поликлиники в Орле, а также реставрация 5 детских школ искусств.

К прочим объектам, которые будут модернизированы и реконструированы за федеральные деньги, относятся теннисный корт и футбольный манеж в Орле, автодорога «Орел – Ефремов», Красный мост, переправа через реку Сосна и т.д.

Помимо этого, федеральные средства позволят приобрести оборудование для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Из 18,6 миллиарда рублей Орловщина уже получила 3 миллиарда. Из этой части средств чуть больше 391 миллиона будут направлены на национальные проекты. Наибольшее финансирование здесь получила «Демография» – 319,3 миллиона рублей, сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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