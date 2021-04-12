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11:39, 12 апреля 2021 года С любовью к фотографии Год назад в Болхове был создан фотоклуб. Фотографов-любителей пригласил объединиться профессионал Игорь Безменов. Кто эти люди, и что они снимают, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





Фотоклуб «Болхов» возник благодаря профессиональному фотографу Игорю Безменову. Долгое время он работал в местной газете, не раз участвовал в выставках. Именно он и решил год назад объединить единомышленников. Пока в клубе всего шесть человек. У них разные профессии, разный образ жизни, но всех объединяет одно - любовь к фотографии. Священник Сергей Ноздрунов снимает в основном сюжеты на православную тему. Александр Анохин больше всего любит - пейзажи. Он работает почтальоном и часто передвигается по городу. Интересные кадры упускать не хочет, поэтому фотоаппарат с ним всегда. Хотя фотоклубу «Болхов» всего год, у каждого уже приличная коллекция. Кстати, все снимки реальны - фотошопом никто не пользуется. Одной из знаковых фотографий является работа Игоря Безменова, она дала название целой выставке – «Радуга над Болховом» . Вот и сейчас члены клуба готовятся к межрегиональному фотофестивалю, который пройдет в Болхове в мае, на базе православной гимназии.



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Татьяна Тимохина



