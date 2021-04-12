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11:46, 12 апреля 2021 года Еще один орловец скончался от коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 58 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 153).



На лечении – 2 033 человека. Накануне выписано 76 орловцев (всего – 30 601). Пандемию не пережили 519 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:

Орел – 46; Дмитровский и Урицкий районы – по 3; Орловский и Кромской – по 2, Свердловский и Мценский – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 320 (всего – 4 649 710), число выздоровевших – 6 656 (всего – 4 272 165). Общее число летальных исходов – 103 263 (+ 277 случаев за сутки). На лечении – 274 282 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба











Артём Ежаков



