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11:50, 12 апреля 2021 года

Александр Мисуркин поздравил орловцев с Днем космонавтики

В звездной истории России есть и орловская страница.


На Орловщине, как и по всей стране, идет широкое празднование 60-летия со дня покорения космоса человеком. За 60 лет в космосе побывали 600 человек. Есть в звездной истории России и орловская страница - среди тех, кто преодолел притяжение планеты, - наш земляк Александр Мисуркин, космонавт, летчик-испытатель, Герой России. В его биографии - два космических полета. В общей сложности в космосе он пробыл почти год – 334 дня, 11 часов и 29 минут. Мисуркин совершил четыре выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила 28 часов 13 минут.
 
Александр Мисуркин, космонавт, летчик-испытатель, Герой России: «От всей души хочу поздравить вас с днем космонавтики. Из своего опыта хочу сказать, что стать космонавтом мне позволило, во многом позволило, четкое понимание своей цели и отсутствие боязни ее недостижимости. Я не спрашивал себя, реально ли это можно сделать, просто шел, шажочек за шажочком это делал. Я искренне желаю всем нам уверенности в достижимости своих целей, твердой воли, крепкого здоровья и обязательно достигать тех вершин, к которым вы стремитесь».



Анастасия Дорохова
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