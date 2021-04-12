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12:07, 12 апреля 2021 года С 24 апреля в Орловской области возобновляются 20 дачных маршрутов Большинство загородных хозяйств расположены в Орле, Ливнах, Орловском, Урицком, Ливенском и Мценском районах.





Помимо 20 автобусных маршрутов, будут организованы 10 остановок для электричек в Брянском, Тульском и Верховском направлениях и 15 круглогодичных пригородных межмуниципальных маршрутов.



Особое внимание при организации дачных пассажирских перевозок будет уделено соблюдению противоэпидемиологических норм. Так, для недопущения переполненности автобусов число транспорта на наиболее популярных маршрутах будет увеличено. Это следующие направления: Химмашевские дачи, Кораблики, Кузнецовские дачи, Новоселовский поворот, Володарская РТС. Власти особо проконтролируют обеспечение бесперебойности маршрутов.



Из Орла дачников повезут автобусы №20д (Ул. Космонавтов — Карачевские дачи), №61 (Ул. 1-я Посадская — озеро Светлая жизнь) и №65 (Ул. 1-я Посадская — дачный массив пос. Гать). Транспорт сможет вместить не менее 35 пассажиров. Перевозки продлятся до 24 октября – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



