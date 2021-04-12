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12:17, 12 апреля 2021 года Паводок освободил все подтопленные низководные мосты в Орловской области Вода ушла с переправы в селе Воротынск. Половодье заблокировало это сооружение 29 марта.





Таким образом, в регионе больше не осталось скрытых под водой низководных мостов. Все они доступны для проезда.



Тем не менее, половодье в Орловской области все еще продолжается, и вода в местных водоемах продолжает колебаться. В зоне риска остаются 14 переправ – сообщает сайт областного ГУ МЧС.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС









Артём Ежаков



