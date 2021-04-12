Ротация экспертов в системе гражданской службы: три через три

1 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части конкретизации процесса привлечения независимых экспертов, включаемых в состав конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов.

Наиболее значимым изменением является установление общих и предельных сроков пребывания независимого эксперта в составе комиссий. Так, общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии государственного органа не может превышать три года. При этом исчисление указанного срока начинается с момента первого включения эксперта в состав комиссии.



Не менее значимым является установленное ограничение на повторное включение независимого эксперта в состав комиссии. Оно может быть осуществлено не ранее чем через три года после окончания срока пребывания в аттестационной комиссии.



По мнению эксперта кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Оксаны Малаховой несмотря на то, что закон позволяет эксперту, пребывающему в комиссии более трех лет сохранить свои полномочия до истечения шести месяцев (то есть до 01.07.2021 г.), уполномоченным структурным подразделениям, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы необходимо оперативно проанализировать персональный состав экспертов, привлекаемых к проведению аттестационных и конкурсных процедур.



По мнению Оксаны Малаховой, установление ограничений на срок полномочий независимых экспертов является механизмом противодействия коррупции на государственной гражданской службе. Однако вызывает сожаление тот факт, что изменения не коснулись нормативного регулирования конфликта интересов, который может возникнуть у независимого эксперта и ответственности за непринятие мер по недопущению личной заинтересованности. За пределами внимания законодателя также незаслуженно остался вопрос о профессиональной квалификации независимого эксперта.