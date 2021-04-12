Сочинения на ЕГЭ будет проверять искусственный интеллект

Разработчики предполагают, что новые технологии облегчат работу учителям.

Стало известно, что технологию проверки ЕГЭ могут усовершенствовать. Так, сочинения на экзамене будет частично проверять искусственный интеллект. На проверку работы будет уходить не более 30 секунд. Это позволит значительно облегчить работу учителям.



Над соответствующей разработкой – ассистентом для учителя на основе искусственного интеллекта – сейчас работают участники конкурса «ПроЧтение» Национальной технологической инициативы (НТИ). Свои разработки уже представили команды из МГУ, МФТИ и частных компаний. Пока что лучшим результатом является технология, которая находит примерно 85% от всех ошибок в тексте на английском языке и 57,8% на русском.



Организаторы конкурса считают, что эта технология также позволит создать тренажер для подготовки к государственным экзаменам. Так, например, ученик сможет загрузить свою работу и посмотреть баллы, которые ему поставит искусственный интеллект.



Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева напоминает, что уже неоднократно в средствах массовой информации Рособрнадзор анонсировал информацию о том, что в ближайшие 5-10 лет в России изменится процедура проведения ЕГЭ. Глава ведомства сказал, что благодаря экзамену станет возможно не только оценивать знания детей, но и их таланты. Так, у школьников появится так называемая «цифровая копилка», портфолио, куда будут заноситься все данные об их достижениях. Такое портфолио в перспективе может стать основанием для зачисления в вуз. Однако от ЕГЭ пока никто отказываться не собирается. Механизм ЕГЭ, как социальный лифт всё-таки останется.