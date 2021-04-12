Банк России выпустил «космические» монеты

Монеты выполнены из серебра и недрагоценных металлов.

Накануне Дня космонавтики Банк России выпустил в обращение 25-рублевые монеты под названием «60-летие первого полета человека в космос». Монеты выполнены из серебра и недрагоценных металлов. Всего четыре вида монет – серебряная (1000 штук), серебряная с цветным покрытием (500 штук), из недрагоценных металлов (850 тысяч штук) и из недрагоценных металлов с цветным покрытием (150 тысяч штук).



Монеты на космическую тематику выпускались в нашей стране уже неоднократно. Впервые в 1967 году – тогда, в честь 50-летия Советской власти в свет вышла 10-копеечная монета с изображением взлетающей ракеты - монумента «Покорителям космоса». Образ Юрия Гагарина первый раз изобразили на монете номиналом 1 рубль в 1981 году – в честь 20-летия первого космического полета.



Монеты, выпущенные в честь 60-летия полета человека в космос являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, сообщает пресс-секретарь орловского отделения Банка России по ЦФО Екатерина Булычева.