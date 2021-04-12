понедельник 12.04.2021 13:57:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:42, 12 апреля 2021 года

Банк России выпустил «космические» монеты

Монеты выполнены из серебра и недрагоценных металлов.


Накануне Дня космонавтики Банк России выпустил в обращение 25-рублевые монеты под названием «60-летие первого полета человека в космос». Монеты выполнены из серебра и недрагоценных металлов. Всего четыре вида монет – серебряная (1000 штук), серебряная с цветным покрытием (500 штук), из недрагоценных металлов (850 тысяч штук) и из недрагоценных металлов с цветным покрытием (150 тысяч штук).
 
Монеты на космическую тематику выпускались в нашей стране уже неоднократно. Впервые в 1967 году – тогда, в честь 50-летия Советской власти в свет вышла 10-копеечная монета с изображением взлетающей ракеты - монумента «Покорителям космоса». Образ Юрия Гагарина первый раз изобразили на монете номиналом 1 рубль в 1981 году – в честь 20-летия первого космического полета.
 
Монеты, выпущенные в честь 60-летия полета человека в космос являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, сообщает пресс-секретарь орловского отделения Банка России по ЦФО Екатерина Булычева.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.