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12:44, 12 апреля 2021 года В выходные орловские огнеборцы потушили 21 очаг возгорания сухой травы Термоточки были локализованы в ходе космического мониторинга.





Всего 10 и 11 апреля спасателям сообщили о 22 возможных очагах возгорания, в 21 случае горела сухая трава. Огнеборцы оперативно ликвидировали опасность.



С начала года спутники 37 раз реагировали на возможные возгорания, по итогу подтвердилось 27 термоточек.



Пресс-служба ГУ МЧС напоминает об ответственности за сжигание мусора, сухой травы, стерни пожнивных и остатков. Для граждан сумма штрафов варьируется от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, юридических – от 150 до 200 тысяч рублей.



Спасатели призывают граждан не заниматься палом мусора и травы. В случае обнаружения небольшого возгорания, с учетом собственных возможностей, можно попытаться самостоятельно погасить очаг пламени. В случае непосредственной угрозы людям, животным и строениям, следует сообщить в службы спасения по номерам: 01, 101 или 112.





Артём Ежаков



