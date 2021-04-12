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Главная » Новости

12:57, 12 апреля 2021 года

В Орловской области сдавать госэкзамены в этом году будут около 10 тысяч выпускников 9 и 11 классов

В 2021 году появились новые правила проведения выпускных экзаменов.


В этом году в проведении экзаменационной кампании произошло изменения. Так, с этого года ЕГЭ по информатике будет проводиться в компьютерной форме. 27 апреля пройдет тренировочный экзамен. 
 
Еще одна особенность этого года - проведение контрольных работ для девятиклассников. Контрольная пройдет по одному выбранному учебному предмету. Дети с ограниченными возможностями здоровья участвуют в контрольных работах только по своему желанию. Проводить контрольные будут с 18 по 21 мая в школах, где обучаются дети. Результаты будут использоваться школами для формирования профильных классов.
 
Условием допуска девятиклассников к госэкзаменам является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку. И тут тоже есть особенность: использование двух форм: очной (непосредственно в школе) и дистанционной. Все участники итогового собеседования, а оно проходило 10 февраля и 10 марта, получили «зачет» за качество устной речи. 
 
В этом году условием получения аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение государственной итоговой аттестации по двум обязательным учебным предметам: русскому языку и математике.
 
Чтобы проследить динамику подготовки девятиклассников к экзамену по математике, 22 апреля запланирован повторный региональный экзамен по математике, по результатам которого школы проведут корреляцию результатов участников двух репетиционных экзаменов.
 
В ГИА-9 в этом году примут участие 6 760 девятиклассников. Экзамены за курс основной школы пройдут в 76-ти пунктах проведения экзаменов.
 
В этом году изменилось условие получения аттестата и у одиннадцатиклассников. Всего в Орловской области сдавать ЕГЭ будут 3 124 человека. Для тех, кто идет в вуз, нужно успешно сдать ЕГЭ только по русскому языку. Итоговое сочинение перенесено на 15 апреля.
 
Все, кто занят в организации экзаменационной процедуры, прошли обучение и получили сертификаты.



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