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13:07, 12 апреля 2021 года

В Орле наградили победителей Международного фестиваля хореографии «Большие танцы»

Торжественная церемония прошла сегодня, 12 апреля, в здании областного правительства. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков и председатель областного совета Леонид Музалевский.


Как сообщает региональный информационный портал, 6-й Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» прошел в Сочи в начале апреля. По итогам соревнования, творческие коллективы «Дикий Кавказ» и «Феникс», показавшие высокие результаты, были отмечены почетной грамотой губернатора.

Благодарности губернатора были удостоены: руководитель студии современного танца «Феникс» Елена Гладышева, воспитанники студии Ангелина Сердюк, Арина Козьмина, Ульяна Морозова, а также руководитель хореографического ансамбля «Дикий Кавказ» Вероника Подгорная.

В ходе церемонии губернатор поздравил коллективы с успехом и пожелал им получения новых достижений – как в танцах, так и в жизни.

Фото пресс-службы областного правительства


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