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13:32, 12 апреля 2021 года

В Орле выбирают подрядчиков для ремонта улицы Фомина, Болховского и Кромского шоссе

Мэр Юрий Парахин рассказал о текущих работах по реставрации городских трасс.


Напомним, что подрядчика для ремонта дорожного полотна на улице Фомина выберут уже в эту пятницу. С момента заключения соглашения победитель торгов обязуется в десятидневный срок отремонтировать часть дороги от ул. Пушкина до ул. 5 Августа. Работы будут проводиться ночью. Градоначальник призвал местных жителей отнестись к ремонту с пониманием.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Я понимаю, что жителям ул. Фомина едва ли понравится шум дорожных работ, но альтернативного варианта у нас, к сожалению, нет: если перекроем дорогу днём, то нам будет обеспечен транспортный коллапс. Пожалуйста, отнеситесь к этим временным неудобствам с пониманием!».

Что касается Болховского шоссе, то поиск подрядчика для этого объекта будет объявлен на этой неделе. Планируется, что работы будут проводиться в несколько этапов – сначала будет отремонтирована проезжая часть, затем – установка тротуаров, остановок и освещения.

В проект ремонта переулка Маслозаводского были внесены некоторые изменения, которые обсуждались с жителями Новой Ботаники. План будет доработан к концу этой недели, и вскоре для этого объекта начнут искать подрядчика.

Также мэр поделился текущим состоянием ремонта дорог в рамках национального проекта «БКАД».
«На ул. Октябрьской, пер. Ипподромном и ул. Генерала Родина уже появился выравнивающий слой, на пер. Южном его будут укладывать сегодня в ночь. С ул. Паровозной сняли старый асфальт. Три объекта — Московское шоссе, ул. Герцена, ул. Авиационная и ул. Спивака, — начали ремонтировать ещё в прошлом году, сейчас уже подготавливают к сдаче», – заявил Парахин в социальных сетях.
Фото со страницы Юрия Парахина в «ВКонтакте»


Артём Ежаков
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