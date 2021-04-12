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14:21, 12 апреля 2021 года Два орловских фельдшера взыскали с департамента здравоохранения 1 миллион рублей Оба медика добились получения положенной единовременной выплаты через суд.





Выплаты в размере 500 тысяч рублей предназначались медикам за участие в программе «Земский фельдшер». В марте и апреле минувшего года они устроились фельдшерами «скорой помощи» в Мценскую и Залегощенскую ЦРБ соответственно. Затем они подали заявления в областной департамент здравоохранения на получение единовременной выплаты.



Заявки медиков не зарегистрировали и не рассмотрели, а в июле и вовсе отказали в выплатах, сославшись на то, что текущая специальность претендентов исключена из реестра должностей, по которым назначается полумиллионная выплата.



Оба медика обратились в суд, который полностью удовлетворил их требования. Департамент попытался оспорить вердикт в апелляции, но безрезультатно – сообщает пресс-служба Орловского областного суда.





Артём Ежаков



