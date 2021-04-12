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15:39, 12 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня – День космонавтики. Александр Мисуркин поздравил орловцев с праздником.



- Орловские спортсмены совершили «марш-бросок» против ковида. Прививку получили как ветераны спорта, так и молодые спортсмены.



- Около 10 тысяч орловских выпускников готовятся к госэкзаменам.



- Рейс на дачу. 24 апреля в регионе начнут работу 20 дачных маршрутов.



- К открытию готовятся летние кафе.



- Болховские фотографы примут участие в фото-фестивале.



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