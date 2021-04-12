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15:50, 12 апреля 2021 года На Орловщине поторопились принимать спорткомплекс в детском лагере «Ветерок» Объект проинспектировал прокурор области Владислав Малкин, представители регионального правительства, заказчика и самого учреждения.





В ходе проверки строительства открытого физкультурно-оздоровительного комплекса на территории детского лагеря «Ветерок» инспекторы осмотрели его внешние конструкции. Работы, выполняемые ООО «Регион Спорт Строй» в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», завершены на 90%. Тем не менее в декабре минувшего года представители «Орелгосзаказчика» подписали приемочную документацию, содержащие сведения о полном завершении строительства, хотя объект в эксплуатацию до сих пор не введен, а нужные для этого документы не утверждены.



По результатам инспекции Владислав Малкин назначил проверки и дал поручения, исполнение которых будет контролировать прокуратура – сообщает сайт ведомства.



Фото пресс-службы областной прокуратуры





Артём Ежаков



