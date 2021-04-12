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16:14, 12 апреля 2021 года В ДТП в центре Орла пострадал пассажир маршрутки Инцидент произошел сегодня в 12:40.





Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в районе ул. Тургенева 15/17 автобус ПАЗ, управляемый 35-летним водителем, врезался в попутную «Ладу Калину». От столкновения в салоне маршрутки пострадал 42-летний мужчина, которого пришлось госпитализировать.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС





Артём Ежаков



