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Главная » Новости

16:32, 12 апреля 2021 года

В Орле завершено расследование уголовного дела об организации казино

Перед судом предстанут четверо участников ОПГ.


По версии следствия, подсудимые в период с октября 2018 года по апрель 2020 года незаконно организовали и проводили в Орле и Мценске азартные игры с использованием специальных автоматов. Пресс-служба регионального СУ СК сообщает, что за приод незаконной деятельности фигуранты заработали не менее 89 800 рублей.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Вместе с утвержденным обвинением оно было передано в Заводской районный суд для рассмотрения по существу – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
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